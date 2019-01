Novos emails do Benfica revelados

O blog Mercado de Benfica disponibilizou esta sexta-feira uma nova caixa de correio, desta vez de Miguel Moreira, CFO da SAD do Benfica.Esta nova revelação surge após a detenção de Rui Pinto, um hacker que já admitiu estar ligado ao Football Leaks e que a Polícia Judiciária (PJ) acredita ser o mesmo por detrás das fugas de informação do Benfica.Com esta nova revelação fica na dúvida se Rui Pinto é de facto o fornecedor do blog Mercado de Benfica, uma vez que as publicações nunca pararam, avança a Sábado A libertação desta informação estava agendada desde dia 10 e Rui Pinto só foi detido esta quarta-feira, 16 de janeiro, mas enquanto esteve detido as publicações no blog continuaram.

Rui Pinto foi libertado hoje, mas cumpre a medida de coação de prisão domiciliária sem acesso a meios eletrónicos.