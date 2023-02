Portugueses torcem o nariz a novo selecionador e querem CR7 na seleção

Ficha técnica



Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o Negócios, CM e CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 602 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. Os trabalhos de campo decorreram de 3 a 10 de fevereiro de 2023. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 60,7%.

A contratação pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) do espanhol Roberto Martinez, antigo selecionador da Bélgica, para render Fernando Santos à frente do comando técnico da equipa das "Quinas" não convence a maioria dos inquiridos no barómetro realizado pela Intercampus para o Negócios, CM, CMTV e Record.Apesar do elevado número (27,4%) de pessoas que não respondem ou não têm opinião, metade dos inquiridos discorda da opção pelo técnico espanhol para substituir Fernando Santos. São 50,5% aqueles que consideram ter sido uma escolha errada. Apenas 22,1% classificam a contratação como positiva.A falta de entusiasmo com o nome do novo selecionador está também patente na expectativa sobre o futuro desempenho. Mais de 42% dos respondentes considera que Martinez fará pior (19,6%) ou igual (22,6%) do que Fernando Santos no banco da seleção. Há ainda 22,9% que consideram que o antigo selecionador da Bélgica terá mais sucesso do que o treinador português. Mais de um terço dos inquiridos (34,9%) não sabe ou não responde.Por último, apesar de dividir opiniões, a maioria dos inquiridos (55,6%) considera que Cristiano Ronaldo deverá continuar a ser chamado à seleção. Já 24,4% defende que o "capitão" da seleção deve deixar de representar Portugal. Há ainda 19,9% que não sabe ou não tem opinião sobre o tema.