Rui Gomes da Silva admite candidatura à presidência do Benfica

Rui Gomes da Silva abordou o actual momento do Benfica e assume pela primeira vez a hipótese de avançar contra Luís Filipe Vieira, caso haja eleições antecipadas."Se houver eleições colocarei a hipótese de avançar. Rompi definitivamente com Vieira, rompi, tal como com as pessoas que estão com ele. Eu sempre disse que não queria defrontar Luís Filipe Vieira a não ser em condições extremas, mas é para isso que estamos a caminhar. Estou farto disto", afirmou, citado pelo Record."Assumo que o Benfica perde o campeonato por culpa própria. Vieira vai tentar marcar eleições antecipadas para surpreender. Não estou a dizer que vou ser candidato contra Vieira, mas vejo que o Benfica precisa de um projecto alternativo", assinalou o antigo vice-presidente no programa 'Dia Seguinte', na SIC Notícias.