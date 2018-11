SAD do Boavista tem novo plano de regularização de dívidas

"O PER da Boavista SAD teve a aprovação de 73,28% do valor total global dos créditos", afirma a instituição, em comunicado divulgado na sua página na rede social Facebook.

Os créditos serão pagos em 150 prestações mensais sucessivas, tanto às entidades públicas (com reduções substanciais de juros e outros encargos) como aos demais credores, segundo informa o Boavista.

Os pagamentos às entidades públicas beneficiarão de "reduções substanciais de juros e outros encargos", ao passo que os dos restantes credores terão "30 meses de carência e, conforme as classes respectivas, com redução total de juros e outros encargos, e redução de parte do próprio capital".

O PER agora aprovado substitui o SIREVE (Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial), a que a SAD boavisteira aderiu em 2014 para regularizar as suas dívidas a vários credores.

Alguns desses credores, porém, opuseram-se a essa solução e contestaram-na em tribunal. Depois de terem perdido o recurso em primeira instância, esses credores, entre os quais figuram antigos atletas e treinadores, recorreram para o Tribunal da Relação e este deu-lhes razão, tendo a SAD boavisteira recorrido para o Supremo Tribunal Administrativo.

Em face dessa dificuldade, o Boavista requereu a transformação do SIREVE num PER (Plano Especial de Revitalização), o que conseguiu agora com o apoio da grande maioria dos credores, "para que todos fiquem em pé de igualdade", segundo revelou fonte da SAD 'axadrezada'.

A SAD alegou então que as ações judiciais lançadas por alguns credores criaram "situações de especulação pública indevidas e infundamentadas", lesivas da sua imagem.

"Para que a situação fique em definitivo clarificada no que diz respeito à vinculação universal de todos os credores privados, decidiu esta SAD avançar com o requerimento mencionado", explicou nessa altura o Boavista.

O PER ora aprovado é "um passo firme e decisivo no sentido da ansiada restruturação financeira global da Boavista SAD", refere ainda o comunicado, permitindo também criar condições para um eventual "investimento por grupos internacionais credíveis" na instituição.