SAD do Porto fecha semestre com prejuízo de 9,9 milhões

A SAD do F.C. Porto fechou a primeira metade do exercício de 2022/23 com prejuízos de 9,89 milhões de euros, uma ligeira melhoria face aos 10,33 milhões registados no primeiro semestre da época anterior, indicou esta terça-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) dos "dragões".Os proveitos operacionais - excluindo as transferências de jogadores - aumentaram 13,3%, para 102,6 milhões de euros, enquanto os custos operacionais - também excluindo transferências de atletas - subiram 25,3%, totalizando 86,5 milhões de euros.Já os resultados com cedência de passes de jogadores "não tiveram a habitual preponderância nos resultados do Grupo", contribuindo com 3,7 milhões de euros.A SAD destaca que o passivo baixou em 48,75 milhões de euros, ou 9,2%, para 481,37 milhões, face a 30 de junho do ano passado. Já o ativo encolheu em 14,1%, para os 359,5 milhões de euros.Os capitais próprios cifram-se em 178,96 milhões de euros, abaixo dos 200,2 milhões de euros registados a 31 de dezembro de 2021.