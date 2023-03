SAD do FC Porto paga três milhões a administradores

Os relatórios e contas dos três maiores clubes de futebol portugueses mostram que, entre julho e dezembro do ano passado, o FCP pagou 2.967 milhões em salários aos membros dos seus órgãos sociais, o que representa um aumento de 157% face ao ano anterior, escreve o Correio da Manhã na sua edição desta quinta-feira.

Contas feitas, a administração portista custou mais do triplo que a do Benfica e Sporting juntas. No caso do SLB verificou-se um aumento de despesa de 73%, de 270 mil para 468 mil euros devido a ter aumentado o número de administradores de cinco para nove, sendo que Rui Costa e os outros elementos que acumulam funções no clube não são remunerados pela SAD.

Leia Também SAD do Benfica confirma que está acusada de fraude fiscal

Já no Sporting, a subida salarial ascendeu a 3,7%, de 431 mil euros para 447 mil.

Leia Também SAD do Porto fecha semestre com prejuízo de 9,9 milhões

Contabilizando a totalidade dos gastos com pessoal, a fatura maior é a do Benfica, com 60 milhões de euros. O Sporting gastou 38.227 milhões e o Porto 51.045 milhões.