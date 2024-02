SAD do Porto renova titularização de direitos televisivos e encaixa 54,3 milhões

A SAD do FC Porto reembolsou integralmente esta sexta-feira a operação de titularização de créditos denominada "Dragon Finance no. 1" da Sagasta Finance – STC, S.A. colateralizada pelos créditos resultantes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva. Também hoje, foi realizada uma nova operação de titularização de créditos denominada "Dragon Finance No. 2", colateralizada pelos mesmos créditos da "Dragon Finance no. 1" que permite um encaixe adicional de cerca de 54,3 milhões de euros.Em comunicado à CMVM, a SAD portista informa que o reembolso e a nova operação foram aprovadas por unanimidade pelos obrigacionistas.