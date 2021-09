Varandas Fernandes deixa cargo de vice-presidente do Benfica

O vice-presidente do Benfica João Varandas Fernandes anunciou hoje que vai deixar de exercer funções no clube e que não irá integrar qualquer lista candidata às próximas eleições para os órgãos sociais, agendadas para 9 de outubro.Em comunicado, o dirigente dos 'encarnados' afirmou que "se abre um novo ciclo, com uma nova liderança, que deve ter espaço para acolher novas pessoas", pelo que vai deixar o cargo que ocupa no clube lisboeta desde 2012."Quero dar público testemunho que comuniquei a Rui Costa que o meu lugar está ao dispor desse impulso de renovação que se impõe. Uma decisão irreversível, porque entendo que é crítico a este novo ciclo que se se afirmem novos protagonistas", informou.Varandas Fernandes salientou que o atual presidente e candidato, Rui Costa, é "uma boa solução para o futuro" do clube e manifestou "apoio inequívoco" ao antigo futebolista.João Varandas Fernandes foi, juntamente com José Veiga, Rui Rangel e Fernandes Tavares, um dos rostos mais visíveis do movimento 'Benfica vencer, vencer', que em 2009 surgiu como oposição ao então presidente Luís Filipe Vieira.Três anos volvidos, acabou por integrar a lista de Vieira às eleições de 2012, desempenhando, desde então, o cargo de vice-presidente do emblema benfiquista.Rui Costa, de 49 anos, confirmou esta semana que vai candidatar-se à presidência do Benfica nas eleições para o quadriénio 2021-2025, depois de em julho ter assumido a liderança do clube lisboeta após a demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação 'cartão vermelho', por suspeita de vários crimes económico-financeiros.Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos 'encarnados', depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou da corrida eleitoral de 09 de outubro.