Conheça o luxuoso hotel onde vai ficar a Seleção portuguesa no Qatar

É no meio do deserto, a 30 quilómetros de Doha, capital do Qatar, que a equipa das "Quinas" se encontra hospedada durante o Mundial. A seleção portuguesa assentou arraiais no luxuoso Al Samriya Autograph Collection Hotel. Veja como é o resort.

O hotel que é a casa da seleção no Qatar

Negócios 10:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Conheça o luxuoso hotel onde vai ficar a Seleção portuguesa no Qatar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Conheça o luxuoso hotel onde vai ficar a Seleção portuguesa no Qatar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar