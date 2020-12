100 Maneiras de Ljubomir Stanisic conquista estrela Michelin

Eneko Lisboa

O restaurante do chef Ljubomir Stanisic, 100 Maneiras, e o restauranteforam premiados com uma estrela Michelin, na cerimónia deste ano.21 restaurantes espanhóis receberam a estrela da sustentabilidade na cerimónia do guia Michelin. A cada ano que passa a Michelin premeia, cada vez mais, o esforço dos profissionais da restauração pela aposta em políticas ambientais.A realização da cerimónia em formato virtual deve-se às restrições impostas pela pandemia de covid-19, que também fizeram atrasar em algumas semanas o lançamento do guia, normalmente lançado em novembro, e que chegará esta terça-feira às bancas.De acordo com a agência de notícias espanhola, Efe, que cita fonte da Michelin, na edição do próximo ano há um aumento "razoável" de restaurantes distinguidos com duas estrelas ('cozinha excecional, merece o desvio') e um crescimento "alto" de uma estrela ('cozinha de grande nível, compensa parar').Além disso, será atribuída uma nova distinção, a estrela verde, que premeia os restaurantes pela sua sustentabilidade.Também haverá perdas de estrelas, a maioria por encerramentos, e "uns poucos" por baixa dos padrões exigidos pelos inspetores da Michelin.Na edição de 2020, Portugal conta com sete restaurantes com duas estrelas e 20 com uma estrela.Em abril, Gwendal Poullenec, diretor internacional do Guia Michelin, editado em 32 países, assegurou que os inspetores teriam um critério "flexível e realista" na avaliação dos restaurantes em contexto de pandemia, que afetou duramente o setor da restauração.A diretora de comunicação e marcas da Michelin, Mónica Rius, assegurou que o inspetor-chefe "José Vallés e a sua equipa de inspetores foram capazes de assegurar a seleção de 2021 em circunstâncias tão adversas como as deste ano"."Foi um trabalho de campo sem precedentes, com o objetivo único de não faltar ao nosso encontro anual com os nossos leitores, e de apoiar um sector estratégico tão castigado pela pandemia", referiu.As galas de lançamento do Guia Espanha e Portugal realizam-se anualmente desde 2009, quando foi lançada a centésima edição do guia ibérico, decorrendo em cidades diferentes, quase sempre em Espanha. Lisboa acolheu a cerimónia em novembro de 2018.