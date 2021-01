5 prémios do Portugal Digital Awards

Prémios e descontos para uma vida saudável

A aplicação deve ser instalada e deve-se registar para ter prémios, bónus no seguro e descontos. Quando mais hábitos de vida saudável registar mais recompensas tem acesso em marcas parcerias, além de um bónus na anuidade do seguro que pode ir de 5 a 15% no momento da renovação. Nas semanas em que atingir os objetivos de atividade física recebe FidCoins para compras na loja fidelidade que poderá utilizar num dos parceiros como o Celeiro, o Decathlon, cinemas Nos, Pingo Doce entre outros.

É um programa para melhorar os hábitos de saúde e está associado aos seguros da Fidelidade como os seguros de vida Multicare ou seguro de vida da Fidelidade elegível. Baseia-se no programa de bem-estar Vitality, que foi criado pela seguradora sul-africana, Discovery, está em 26 países e conta com mais de 20 milhões de utilizadores.

Best FutureBest Insurance Project: Multicare Vitality, Multicare–Fidelidade Esta aplicação, lançada pela seguradora Fidelidade, pretende contribuir para um estilo de vida mais saudável. É uma aposta na prevenção através da promoção de hábitos de vida saudáveis e numa maior proximidade e interação com os clientes, que potencialmente podem chegar aos 300 mil.

Respostas digitais para a medicina

Acreditam que as plataformas digitais são o futuro por isso estão a lançar um novo projeto, o Dioscope, um chatbot baseado em algoritmos que fornece apoio diário aos médicos, que também está equipado com um centro de aprendizagem que permite a atualização de conhecimentos. Estes dois produtos são hoje a base do negócio da Wellpartners, cujo CEO é Tomás Pessoa e Costa.

A plataforma digital permite que tenha estudantes de vários pontos do globo, da Europa, América do Sul, sobretudo Brasil, África ou Médio Oriente, e permite concretizar a ideia de que se pode estudar como, quando e onde se quiser. Durante o período da pandemia em que as faculdades de medicina fecharam, o site abriu os seus conteúdos num acesso gratuito a todos os estudantes de medicina.

A utilização dos vídeo-aulas, e-books, casos clínicos e análises de desempenho melhoraram os resultados dos alunos. Este sucesso levou a que seguissem as aulas para os estudantes de medicina desde o primeiro ano do curso universitário, desenvolvendo vários cursos de apoio à formação médica lecionadas por mais de 130 médicos. Também têm cursos online para estudantes de enfermagem e cursos de preparação à distância para médicos estrangeiros que queiram trabalhar em Portugal, para estudantes de Erasmus em medicina.

É uma empresa portuguesa focada na melhoria do acesso a uma educação de elevada médica de qualidade que conta hoje com mais de 120 colaboradores. Criada por jovens médicos, a “Perguntas da Especialidade” nasceu em maio de 2018, pensada para apostar na preparação online para o “Harrison”, o exame de acesso à especialidade médica. Quando o exame mudou para a PNA – a Prova Nacional de Acesso adaptou-se.

A telescola do século XXI

Em 12 de março de 2020 o Governo decidiu-se pelo encerramento das escolas por causa da covid-19. Numa iniciativa do Ministério da Educação, com o apoio da RTP, surgiram as aulas na televisão. “Perante esta urgência o Ministério da Educação recrutou uma série de professores para poderem preparar aulas à distância e a RTP preparou um cenário e um estúdio. Foram centenas de aulas durante dois meses e meio e, portanto, um período completo com resposta diária, com 14 aulas diárias de todas as disciplinas nucleares sempre disponíveis tanto na televisão como na plataforma web”, explicou Gonçalo Madail, diretor da RTP Memória.





João Pedro Galveias, responsável Multimédia da RTP, considera que só “foi possível fazê-lo porque tínhamos o capital todo, humano, tecnológico, know-how e porque a plataforma da RTP Play já estava preparada no seu core para poder suportar múltiplos serviços”.





Para o ano letivo de 2020/2021 a aposta é maior. Responde às necessidades dos alunos que estejam em casa mas, acima de tudo, “cria um complemento de estudo para as comunidades escolares, alunos, pais e professores. Assim passam a ter um ano letivo completo de aulas disponíveis do primeiro ao 12.º ano. No caso do ensino básico, até ao 9.º ano, na grelha da RTP Memória, e o ensino secundário na plataforma web e na aplicação oficial onde os alunos podem escolher o timing, e a aula que querem escolher”, concluiu Gonçalo Madail.