o acordo entre os estivadores e o porto de Setúbal, que prevê a integração imediata de 56 trabalhadores eventuais e "a curto prazo" de mais 10 a 37 estivadores.

As paragens de 24 e 31 de Dezembro e a 2 e 3 de Janeiro serão consideradas férias colectivas, enquanto as interrupções de 9, 22, 23 e de 26 a 30 de Dezembro são classificadas como dias sem produção.Na quinta-feira, o Negócio apurou que a administração da fábrica da Volkswagen em Palmela já estava a notificar os fornecedores de componentes para interromperem os fornecimentos, uma vez que a unidade iria suspender a produção durante 20 dias , com início provável a 17 de Dezembro.Esta sexta-feira, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou