Agrotech “namora” investidores e estuda produção de avelãs

A Veracruz está no mercado em busca de novos investidores. Com a entrada de capital, a tecnológica do setor agrícola prevê mais do que duplicar a área de plantação do amendoal e o volume de negócios.

