Água: Fechar a torneira pelo orçamento familiar e em nome do ambiente

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Na fatura da água entra mais do que os metros cúbicos que gasta mensalmente. Apesar de o consumo até poder representar uma pequena parte do valor que recebe na fatura figura como a única variável em que tem poder de intervir. Essa pode ser uma razão para ver com outros olhos as dicas para poupar na água que lhe chegam.Tomar duches rápidos, ao invés de banhos de imersão, fechar a torneira enquanto escova os dentes e ...