Air France-KLM assume interesse na TAP

"A Air France-KLM está interessada na TAP", disse à Bloomberg Ben Smith, CEO do grupo fraco-holandês.

A companhia está "muito familiarizada com a Península Ibérica" e a TAP pode ser "outra opção", afirmou Smith, durante uma "conference call" com com analistas, no mesmo dia em que o grupo apresenta os resultados do terceiro trimestre.

O CEO indicou ainda que, se houver abertura para isso, a Air France-KLM irá "certamente envolver-se de forma formal".



Questionado pelo Negócios, fonte oficial do grupo reforçou as declarações de Ben Smith e diz que a Air France-KLM está "a olhar para oportunidades de consolidação na Europa", e a TAP "poderia ser uma opção" tendo em conta que o grupo está "muito familiarizado com a Península Ibérica". No entanto, a AIR France-KLM não revela ao Negócios se tem mantido conversações com o Governo sobre o assunto.

A Air France-KLM tem sido apontada como uma das companhias favoritas para comprar a TAP, concorrendo com a Lufthansa que antes da pandemia esteve muito perto de concluir o investimento na companhia portuguesa.



No terceiro trimestre de 2022, o grupo Air France-KLM teve receitas de 8,1 mil milhões de euros, ultrapassando em 503 milhões o valor de 2019. O reultado operacional ascendeu a 1.024 milhões de euros, mais 897 milhões face aos resultados do ano passado no mesmo período. O aumento foi impulsionado por uma subida da capacidade do grupo, pela carga e pelo rendimento. Com estes resultados a dívida líquida do grupo desce para 2,3 mil milhões.



Entre julho e setembro, o lucro líquido da Air France-KLM ascendeu a 460 milhões de euros, havendo um aumento de 653 milhões de euros em relação ao ano passado.

Há duas semanas no parlamento, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos garantiu que o processo de privatização da TAP ainda não tinha arrancado, não tendo sido decidia a percentagem de capital da companhia que vai ser vendida. "Não se iniciou nenhum processo de privatização e é por isso que não temos condições para revelar o como, o quando e o quanto" da companhia vai ser privatizado, disse Pedro Nuno Santos, durante o debate de atualidade sobre a privatização da TAP, a pedido do PSD.

O primeiro-ministro, António Costa, já fez saber que quer privatizar a TAP durante o próximo ano.



Tanto a Air France-KLM como a Lufthansa receberam ajuda estatal para sobreviver durante a pandemia.



No caso da Lufthansa, em 2020, o Estado alemão injetou nove mil milhões de euros e comprou 14% das ações da companhia através do Fundo de Estabilização Económica. Em outubro de 2021 a companhia devolveu a última tranche do empréstimo ao Estado, no valor de 1,5 mil milhões de euros, ficando livre a dívida. Desta forma, o governo alemão pode vender a participação de 14% que assumiu na transportadora, numa operação que deverá acontecer em outubro de 2023.



Já a Air France recebeu, em 2021, uma injeção de quatro mil milhões de euros e o Estado francês subiu a participação de 14,9% para "um pouco menos de 30%". A companhia ainda está a pagar a dívida ao Estado.