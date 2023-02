Air France-KLM garante que continua interessada na TAP

O grupo Air France-KLM reiterou o interesse em investir na TAP. A manifestação de interesse foi feita esta sexta-feira pelo presidente executivo da companhia aérea, Benjamin Smith, citado pela Bloomberg, na apresentação de resultados relativos a 2022.



Além da Air France-KLM, a companhia alemã Lufthansa e o International Airlines Group (IAG), que detém a Iberia e a British Airways, têm sido apontados como interessados para a compra da TAP.

A companhia aérea franco-holandesa inverteu a trajetória e fechou as contas do ano passado no 'verde'. Em 2021, o grupo Air France-KLM registou lucros superiores a 700 milhões de euros, um valor que compara com os prejuízos de cerca de três mil milhões de 2021. A empresa justificou o resultado com o resultado da reestruturação que o grupo franco-holandês implementou por causa dos impactos da pandemia.

No total do ano, as receitas dispararam 84,4% para 26,3 mil milhões de euros. Uma subida impulsionada pelo último trimestre, período em que a transportadora aérea alcançou proveitos de sete mil milhões de euros, um valor que traduz uma subida superior a 47% e representa um máximo histórico.

No ano passado, o grupo transportou mais de 83 milhões de passageiros, um aumento de 86,5%. Como a capacidade aumentou 44,2% e o tráfego cresceu 104,6%, a taxa de ocupação aumentou 24,8 pontos em relação ao ano anterior. A receita unitária de passageiros subiu 51,6%.

"Fechamos o ano com um resultado líquido positivo, tendo virado a página da Covid, e olhamos para o futuro com confiança na nossa capacidade de enfrentar os desafios que se avizinham", sublinhou o líder do grupo franco-holandês em comunicado.



A empresa adiantou ainda que estima reembolsar até abril o montante em falta (1,2 mil mihões de euros) das ajudas estatais que recebeu.

A Comissão Europeia autorizou esta semana o plano de França para injetar até 1.400 milhões de euros em ajudas à Air France como compensação pelo impacto das restrições de viagens adotadas em 2020 devido à pandemia.

A Comissão considerou que esta ajuda "vai permitir reparar os danos ligados diretamente à pandemia de covid-19" e considera que "não ultrapassa o montante que é necessário" para compensar a companhia aérea do impacto sofrido com as restrições decretadas entre março e junho de 2020.

A França obteve em maio de 2020 o aval do executivo comunitário para um programa de apoio à liquidez da Air France, que ascendia a 7.000 milhões de euros e a instituição também deu 'luz verde' em abril de 2021 a uma recapitalização da companhia de 4.000 milhões de euros.