Alemã CordenPharma compra fábrica da Vifor Pharma na Amadora

A alemã CordenPharma comprou as instalações de três fábricas da Vifor Pharma. Uma das instalações compradas pela multinacional alemã é a fábrica da Vifor Pharma que fica na Amadora e as outras duas instalações estão localizadas na Suíça, em Friburgo e em Ettingen.



O valor do negócio – concretizado no dia 1 de fevereiro - não foi revelado ao Negócios pela multinacional alemã CordenPharma nem pela suíça Vifor Pharma.



Com esta aquisição, diz ao Negócios Paula Barriga, diretora geral da Vifor Pharma Portugal, "todos os colaboradores da mesma unidade passaram a fazer parte da CordenPharma, que continuará a produzir os produtos Vifor Pharma, bem como os restantes produtos fabricados na unidade de Lisboa". Em causa estão 90 funcionários, diz ao Negócios a CordenPharma.



A fábrica da Vifor Pharma foi construída de raiz e abriu portas em Portugal em junho de 2018 com uma área coberta de 3.900 metros quadrados. O investimento rondou os 10 milhões de euros.



É nesta fábrica que é produzido um medicamento revolucionário para o tratamento da hipercaliemia (níveis elevados de concentração de potássio no sangue), que permite melhorar significativamente a vida de pessoas com doenças cardíacas e renais. Na Europa, este fármaco é produzido em exclusivo nas instalações da Amadora, agora adquiridas pela CordenPharma, e é exportado para todo o mundo, incluindo para os Estados Unidos.



A diretora geral da Vifor Pharma Portugal diz ao Negócios que está "confiante" que com a CordenPharma foi feita "a escolha certa para as atividades de produção de medicamentos" para que "as unidades fabris possam continuar a fornecer produtos de elevada qualidade para o bem-estar dos doentes."



Também a CordenPharma considera que com a aquisição das fábricas da Vifor Pharma "ampliará os recursos e as capacidades na produção de medicamentos não estéreis, incluindo, mas não se limitando a, formas de dosagem sólida oral (OSD) como comprimidos e cápsulas", diz Michael Quirmbach, CEO e presidente da CordenPharma.



Com a aquisição dessas três fábricas, a rede global da CordenPharma passa a ser composta por 12 instalações - 11 unidades fabris e um laboratório - em Portugal, Itália, nos EUA, França, Bélgica, Suíça e Alemanha, onde trabalham mais de 2.600 funcionários estimando, este ano, atingir mais de 800 milhões de euros em receitas.