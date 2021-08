Allianz alerta que investigação nos EUA pode prejudicar resultados. Ações afundam 7%

Leia Também DJ MARKET TALK: Não é possível quantificar perdas da Allianz devido a litigação

A seguradora alemã Allianz avisa que as próximas contas da empresa poderão sofrer as consequências da investigação iniciada pelo Departamento de Justiça doos Estados Unidos (DOJ, em inglês). Em causa está uma investigação ligada aos fundos Structured Alpha, que enfrentaram perdas significativas no início da pandemia de covid-19.Através de comunicado, a Allianz indicou que "vê riscos relevantes de que as questões ligadas aos Structured Alpha Funds possam materialmente impactar os futuros resultados financeiros do grupo Allianz". No entanto, a empresa especifica que não consegue estimar "a quantidade de qualquer possível resolução incluindo potenciais coimas."Esta investigação da justiça norte-americana junta-se à investigação já aberta pela SEC, a Comissão dos Valores Mobiliários dos EUA, no ano passado. Aquela que é a maior seguradora europeia indicou este domingo que está a colaborar com a investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, a empresa detalhou que também deu início a uma análise interna ao tema.A gestora de ativos Allianz Global Investors está a defender-se de processos movidos por fundos de pensões e outros investidores, que questionam como é que os ativos dos clientes foram investidos no início da pandemia.A Allianz já havia incluido as queixas feitas por investidores no relatório anual de 2020. Nessa ocasião, a empresa já indicava que tinha intenções "de defender-se de forma vigorosa dos alegações feitas pelos queixosos".Na sessão desta segunda-feira, as ações da Allianz estão a afundar 7,10%, a cotar nos 195,12 euros. As ações da empresa chegaram esta manhã a tocar nos 190,64 euros.