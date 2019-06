Almeirim recebe investimento de 50 milhões e mais de 180 empregos  

A empresa 52-Fresh vai instalar uma unidade em Almeirim para a transformação de cenouras. Além de um investimento de 50 milhões de euros, o município vai tirar 183 novas vagas de emprego desta "cartola".





A 52-Fresh e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal assinam esta terça-feira, 25 de junho, o contrato para a construção da nova unidade de produção, que vai ser firmado na presença do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.





A unidade destina-se a transformar cenouras pequenas para fins de exportação e, com ela, a Câmara Municipal pretende alargar os mercados para a agricultura do concelho. O projeto surge no âmbito de programas de incentivos fiscais e financiamento.





Desde 2017, foram anunciados dois grandes projetos a estrear no município. "A Sumol+Compal e agora a 52- Fresh. No total, cerca de 80 milhões de investimento e mais de 250 novos postos de trabalho", sumariza o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Miguel Ribeiro.