Anacom quer administradores escolhidos por concurso público

O presidente do regulador das telecomunicações, João Cadete de Matos, defende que a escolha não deve estar “circunscrita a pessoas do conhecimento do membro do Governo que as nomeia”.

