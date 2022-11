Apoio do Fomento a startups falha mas BEI admite avançar sozinho

O vice-presidente do BEI garante disponibilidade para, com o Banco de Fomento, encontrar uma solução para o programa de apoio a startups que nunca avançou. Mas assegura que se ela não for encontrada, continuará a apoiar as empresas.

Apoio do Fomento a startups falha mas BEI admite avançar sozinho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Apoio do Fomento a startups falha mas BEI admite avançar sozinho O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar