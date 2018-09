As 10 marcas portuguesas mais valiosas

O ranking das marcas portuguesas mais valiosas sofreu alterações. As mudanças surgem a partir do quinto lugar, onde surge agora a Nos, que derrotou a Meo e a TAP. Conheça as 10 marcas mais valiosas do mercado nacional.

As quatro marcas mais valiosas em Portugal repetem-se em 2018: a EDP lidera, seguida pela Galp, Pingo Doce e Caixa Geral de Depósitos.

A primeira surpresa no "ranking" deste ano da consultora Brand Finance surge no quinto lugar, com a Nos a destronar a TAP e a ultrapassar a "rival" Meo, que mantém a sexta posição, enquanto a PT Empresas ganha destaque.

No ranking das 10 marcas portuguesas mais valiosas são vários os sectores representados: energia, distribuição, banca e construção.

Segundo os dados da consultora, três das quatro empresas mais valiosas perderam valor face ao ano anterior. No caso da EDP o recuo foi de 29%, na Galp de 22% e na CGD de 12%.

Para uns subirem, outros tiveram de descer, mas no caso da TAP a queda foi mesmo a pique. A companhia aérea nacional cedeu o quinto lugar do pódio à Nos para vir aterrar seis lugares abaixo, em 11.º.