O atraso nos pagamentos por parte do Estado às construtoras “deixou de ser uma questão generalizada”, garante ao Negócios Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI), salientando que, “atualmente, a maioria dos donos de obras públicas liquida os seus compromissos com as empresas dentro dos prazos legais previstos”.





