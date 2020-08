Auditoria ao Novo Banco chega a 31 de agosto e aponta culpas à gestão do BES

Leia Também Auditoria ao Novo Banco vai analisar até 200 ativos

Devia ter sido entregue em julho, mas deverá ser a 31 de agosto que o relatório final da auditoria da Deloitte ao Novo Banco vai chegar às mãos do Governo. A informação é avançada na edição desta sexta-feira pelo Jornal Económico, que cita fonte próxima do processo.A auditoria, que incide sobre a gestão do BES e do Novo Banco entre 2000 e 2018, deverá concluir que os problemas do Novo Banco estão relacionados com a gestão anterior à resolução que, em agosto de 2014, deu origem ao "banco bom". Ou seja, que as dificuldades do Novo Banco foram herdadas da gestão de Ricardo Salgado.De acordo com o semanário, os prejuízos registados pelo Novo Banco com a venda de imóveis e créditos que eram do BES devem-se, "em grande parte" à "maquilhagem das contas do próprio BES".A entrega da análise da Deloitte foi atrasada devido à "complexidade" do dossier, tendo sido entregue apenas um relatório preliminar que, também de acordo com o Económico, não chegou aos deputados. A auditoria incide sobre os créditos problemáticos concedidos pelo banco e a venda de carteiras de imóveis com descontos significativos.