Autoliv anuncia redução de 8.000 empregos sobretudo na Europa

A Autoliv, empresa sueco-americana que produz "airbags" e cintos de segurança para automóveis, anunciou esta quinta-feira que vai cortar 8.000 empregos, 11% de sua força de trabalho mundial, para reduzir custos face à inflação.A eliminação de postos de trabalho incidirá "particularmente" na Europa, onde o grupo "pretende encerrar vários locais", segundo avança a Autoliv em comunicado. Os cortes começam este ano e vão até 2025, diz a empresa."A redução afetará as pessoas nos nossos escritórios, centros técnicos e fábricas, incluindo cargos de gestão em todos os níveis", disse Mikael Bratt, presidente executivo (CEO) do fabricante de equipamentos de segurança.O grupo explica que se depara com o "desafio" da inflação elevada, que pesa nos custos de produção e que passam com dificuldade para os clientes, os fabricantes de automóveis.No primeiro trimestre de 2023, o lucro líquido da Autoliv caiu 11%, para 74 milhões de dólares (cerca de 69 milhões de euros).