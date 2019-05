Avon em vias de ser comprada pela brasileira Natura

A Natura Cosmeticos está muito perto de fechar um acordo de compra da Avon, anunciou a empresa brasileira esta quarta-feira."As partes estão atualmente (…) a negociar as cláusulas contratuais finais da transação", referiu a Natura num comunicado à impressa.

Se os conselhos de administração de ambas as companhias aprovarem o negócio, este marcará o fim da independência da Avon, uma marca com 133 anos, destaca a CNN.

A Avon popularizou-se com o modelo de venda de cosméticos porta-a-porta, na década de 90, mas o seu volume de negócios tem vindo a decair à medida que os consumidores vão alterando os seus hábitos de compra e transitando mais para as aquisições online, salienta o canal norte-americano.

O The Wall Street Journal avançou entretanto que o acordo poderá ser anunciado ainda hoje, se bem que talvez não se venha já a saber o valor da transação.

Segundo o Financial Times, este acordo avalia a Avon em mais de dois mil milhões de dólares.

A Natura já detém a Body Shop - conhecida por os seus produtos não serem testados em animais - e tem a Avon em vista para se tornar líder destacada nos cosméticos no mercado brasileiro e expandir a sua quota nos EUA, destaca o jornal Estadão.





"As negociações da compra da Avon pela Natura (…) vão servir a dois propósitos para a empresa brasileira: abrir espaço no mercado americano, no qual tem uma presença discreta, e chegar à liderança isolada do setor no país [Brasil], onde é a primeira colocada, mas com margem apertada em relação à anglo-holandesa Unilever e ao grupo brasileiro Boticário", refere a mesma publicação.