Baixos salários “são realmente embaraçosos” em Portugal, diz Pires de Lima

O CEO da Brisa e novo presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD Portugal) defende melhores salários no país e sugere substituir uma parte do IRC por mais taxas verdes. Não faltam ainda elogios para Costa Silva.

Baixos salários “são realmente embaraçosos” em Portugal, diz Pires de Lima









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Baixos salários “são realmente embaraçosos” em Portugal, diz Pires de Lima O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar