Banca à frente dos 535 incidentes cibernéticos registados em Portugal em 2017

As instituições bancárias foram o alvo principal da actividade criminosa no ciberespaço no ano passado, de acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna. “Cibersegurança: reduzir o risco, combater as ameaças” é o tema de uma conferência, esta quinta-feira, em Leixões.

No ano passado, no âmbito do Centro Nacional de Cibersegurança, foram registadas e processadas 1.895 notificações relativas a ataques no ciberespaço, das quais 535 resultaram na abertura de incidentes "analisados e resolvidos com sucesso", lê-se no último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Dos incidentes analisados e resolvidos, 17% afectaram directa e indirectamente entidades do Estado, o que representa um acréscimo de 8% em relação ao ano anterior, regista o mesmo relatório.

A maioria dos crimes teve que ver sobretudo com ataques de "phishing", "spearphishing" e realização de "scans", sendo que, "em todos os casos", o objectivo do ataque é a recolha de informação sobre o alvo, ou induzi-lo a realizar uma acção para si indesejada.

"Neste tipo de acção maliciosa observou-se uma incidência expressiva em instituições do sector bancário", sublinha o RASI.

"Houve ainda mais de uma centena de incidentes classificados como ‘malware’ (a introdução de software malicioso com o objectivo de danificar dados) e meia centena de crimes de ‘tentativa de intrusão’ nos sistemas das organizações portuguesas. Só os episódios de ‘malware’ representaram 72% do total da actividade criminosa no ciberespeaço a nível nacional", destaca, ainda, a sociedade de garantia mútua Norgarante, que vai promover duas conferências sobre o tema "Cibersegurança: reduzir o risco, combater as ameaças".

"É imperativo estar activo na economia digital e na digitalização das empresas", pelo que é "essencial antecipar os problemas e saber lidar com os impactos associados à digitalização da economia", alerta Teresa Duarte, presidente da comissão executiva da Norgarante.

Daí que as empresas portuguesas "precisam conhecer os riscos que correm, prevenir o cibercrime e antecipar respostas, para se defenderem e poderem continuar a trabalhar se forem atacadas por um pirata informático. É um aspecto crítico inerente ao investimento em modernização, inovação ou actualização", frisa a mesma gestora, que pretende com estas duas conferências "sensibilizar empresários e gestores para as implicações da cibersegurança na actividade económica".

A primeira conferência sobre o tema realiza-se esta quinta-feira, no terminal de cruzeiros de Leixões, em Matosinhos, onde estará presente, entre outros especialistas, Gonçalo Sousa, consultor do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), para responder à questão "Cibersegurança: Portugal está preparado?".





A segunda conferência terá lugar a 13 de Novembro, numa unidade hoteleira de Ílhavo.





Desde o início da sua actividade, há 16 anos, a Norgarante apoiou o financiamento de mais de 48 mil micro, pequenas e médias empresas dos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viseu. Neste período, prestou 119.661 garantias, num total de 6,23 mil milhões de euros, viabilizando financiamentos da ordem dos 12,13 mil milhões de euros.