“Banco de Fomento ainda está a arrumar a casa”, diz vice-presidente da associação BRP

O Banco de Fomento pode ser fundamental no aumento da escala das empresas, preenchendo falhas de mercado no financiamento com metodologias tipo BEI, facilitando fusões e aquisições e apoiando a internacionalização, diz Rios Amorim.

“Banco de Fomento ainda está a arrumar a casa”, diz vice-presidente da associação BRP









