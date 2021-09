Bial ganha nos Estados Unidos novo “boost” para uma década

O CEO estima que o novo medicamento para o Parkinson da parceira norte-americana, que a Bial vai comercializar em exclusivo na Europa, faça parte do top 3 do seu portefólio de produtos, “competindo com os níveis de faturação do Zebinix e do Ongentys”, os fármacos que a companhia já deu ao mundo.

