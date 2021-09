Bill Gates paga 2,2 mil milhões para controlar Four Seasons

Isadore Sharp através da Triples Holdings.



A empresa de investimento de Bill Gates vai passar a deter uma posição maioritária na empresa dona da cadeia de hotéis Four Seasons. A Cascade Investment vai pagar 2,21 mil milhões de dólares para passar a ser dona de 71,25% do capital (face à anterior posição de 47,5%), segundo anunciou esta quarta-feira em comunicado. O negócio avalia o grupo em 10 mil milhões de dólares (em enterprise value).Uma filial da Cascade vai comprar metade da posição que era até aqui detida pelo parceiro de negócios Kingdom Holding Co., do multimilionário da Arábia Saudita Príncipe. Este irá manter uma posição de 23,75%, enquanto os restantes 5% mantêm-se nas mãos do fundador e chairman

"O apoio e a parceria inabaláveis dos nossos acionistas foram e continuam a ser críticos à medida que capitalizamos as oportunidades crescentes de servir consumidores de luxo em todo o mundo", diz o CEO do Four Seasons, John Davison, citado em comunicado. "A nossa empresa vive mais um momento-chave da sua história e a confiança dos acionistas e a sua visão estratégica ajudam a posicionar a icónica marca Four Seasons em direção ao contínuo sucesso".



O negócio é visto pela empresa como um reflexo de uma "forte convicção" do acionista Bill Gates na marca de hotéis de luxo. Aponta que a alteração marca um ponto de evolução para a empresa, reforçando o empenho da Cascade em apoiar o Four Seasons com recursos para acelerar o crescimento e estratégia de expansão.



A Cascade investiu, pela primeira vez, no Four Seasons em 1997, quando a empresa abriu o capital em pública. Fundado em 1960, o grupo é responsável pela gestão de 121 hotéis e resorts, bem como outras 46 propriedades em 47 países. A venda do capital deverá ficar fechada em janeiro de 2022 e aguarda ainda aprovações regulatórias.