O Parlamento aprovou esta quinta-feira, com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD, alterações ao decreto que visa agilizar a contratação pública no sentido de responder às preocupações manifestadas pelo Presidente no veto de dezembro.

Bloco central agiliza contratação pública









