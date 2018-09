Cabify quer ir para a bolsa no próximo ano e meio

Depois da Uber, também a Cabify quer ir para a bolsa. A plataforma de transporte de passageiros quer começar a cotar em Madrid nos próximos 18 meses, com o objectivo de diversificar as fontes de financiamento e dar mais liquidez aos investidores.

A Cabify planeia entrar em bolsa ao longo do próximo ano e meio. De acordo com o Expansión, a plataforma de transporte de passageiros quer cotar em Espanha para "reafirmar o compromisso com o país de origem". Mas é também uma forma de diversificar as fontes de financiamento e dar alguma margem de liquidez aos investidores.

O plano do fundador e CEO, Juan de Antonio, é que a Cabify, avaliada em mais de mil milhões de dólares, negoceie na bolsa de Madrid com uma percentagem significativa, afirmam fontes próximas do processo, citadas pelo jornal espanhol. As mesmas fontes esclarecem ainda que esta operação vai acontecer nos "próximos 18 meses".

Esta é uma forma de a empresa diversificar as fontes financiamento, mas também de dar mais liquidez aos investidores actuais, como é o caso da Angel List, Seaya e Rakuten, mas também da Atento, Liil, WTI, Endeavor e Catalyst, explica o Expansión.

A Cabify registou prejuízos de 3,7 milhões de euros no final do ano passado, acima da previsão de 3,5 milhões de euros. De acordo com as contas da empresa, estima alcançar um resultado líquido positivo este ano.

A plataforma opera em Espanha através da Maxi Mobility Spain. E, de acordo com as mesmas fontes, a Cabify paga mais de 40 milhões em impostos e vai superar no próximo ano as contribuições do sector do táxi.

Uber também quer ir para a bolsa em 2019

A empresa liderada por Juan de Antonio não é a única a ambicionar ir para bolsa. Também a rival Uber já afirmou que quer dar os mesmos passos na primavera de 2019.

De acordo com a Reuters, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, confirmou uma ambição que já havia avançado no início do ano: a plataforma quer passar a cotar em bolsa entre Março e Abril do próximo ano.