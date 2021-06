Candidatas à Efacec ficam reduzidas às portuguesas Sing e DST

De dez passaram a cinco, no passado mês de maio, as candidatas à compra da Efacec. Mas, entretanto, três das candidatas – as estrangeiras – terão ficado pelo caminho. As empresas e as Finanças não comentam.

