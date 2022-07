Carregar o carro no aeroporto de Lisboa demorará 15 minutos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp e ANA anunciaram esta terça-feira um acordo entre as duas empresas para a criação do “maior hub carregamento elétrico ultrarrápido em Portugal”. Ficará localizado nos parques públicos do aeroporto de Lisboa e ao todo terá capacidade para carregar 10 carros elétricos ao mesmo tempo, em 10 pontos de carregamento ultrarrápido de 180 kW em corrente contínua (DC).





