Casa da Moeda britânica lança moeda de ouro de sete quilos alusiva a 007

A Casa da Moeda britânica (Royal Mint) apresentou esta segunda-feira uma moeda de ouro de sete quilos em homenagem ao "espião mais famoso do mundo". Esta moeda única com 18,5 centímetros de diâmetro, tem um valor facial de sete mil libras, sendo a maior moeda alguma vez produzida nos 1.100 anos de história da Royal Mint.





A moeda faz parte de uma coleção lançada a um mês da estreia do vigésimo quinto filme de James Bond, intitulado "No Time To Die" no original.Foram também produzidas sete unidades de moedas idênticas mas com "apenas" dois quilos e 15 centímetros de diâmetro. O preço recomendado para estas moedas é de 129.990 libras (150.932 euros ao câmbio atual).A "Coleção Bond" apresenta ainda três moedas com diferentes desenhos em versões em ouro e prata.Para os colecionadores menos abastados, existem moedas em cuproníquel com um valor facial de cinco libras e um preço recomendado de 13 libras (15 euros).O novo filme de 007, o último em que Daniel Craig encarna James Bond, estreia nas salas de cinema a 2 de abril.