CEiiA: Demora do Infarmed na aprovação do ventilador faz perder exportações

Brasil, Angola, Dubai e África do Sul continuam interessados no Atena, mas a espera de dois meses pela “luz verde” impossibilitou vendas. CEiiA busca indústrias e investidores para uma segunda versão do ventilador português.

