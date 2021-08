CEO do Grupo Garland: “Vamos investir em armazéns para o comércio online”

Acabado de ascender à presidência executiva do grupo Garland, Mark Dawson conta recuperar já este ano da quebra de 12% no volume de negócios registada no ano em que surgiu a pandemia de covid-19 e em que cerca de 90% das receitas foram provenientes do mercado português. Em entrevista ao Negócios, o novo CEO do grupo sediado em Cascais, que tem investido sobretudo na expansão da área logística e em tecnologia para otimizar as operaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...