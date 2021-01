Clubes e associações desportivas podem candidatar-se a apoios públicos de 3 milhões

De acordo com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), as candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID), destinado à promoção e requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades, decorrem entre hoje e 22 de fevereiro.Através do PRID, que este ano disponibilizará uma verba de dois milhões de euros, já foram, segundo o IPDJ, apoiados "cerca da 400 clubes e associações, num investimento de cerca de sete milhões de euros na reabilitação de infraestruturas desportivas, os quais correspondem a um investimento global de cerca de 20 milhões de euros".As candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT), que tem como objetivo reforçar o apoio à prática desportiva regular que permita promover a saúde e os estilos de vida saudáveis entre todos os segmentos da população, decorrem entre 29 de janeiro e 15 de março.O PNDpT pretende também "contemplar a inclusão social (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas privadas de liberdade, crianças e jovens, população sénior, entre outras), a integração da pessoa com deficiência e a promoção da igualdade de género".De acordo com o IPDJ, o PNDpt, que este ano distribuirá um milhão de euros de apoio, já contemplou 1.341 projetos, tendo o investimento atingido mais de 18 milhões de euros.