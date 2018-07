CMVM extingue compra da Media Capital pela Altice

O negócio da compra da Media Capital pela dona da Meo acabou de vez. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu esta sexta-feira, 20 de Julho, o seu parecer que decreta a extinção da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a dona da TVI.





"O Conselho de Administração da CMVM deliberou indeferir o pedido de registo da referida oferta pública de aquisição, extinguindo-se consequentemente o procedimento administrativo em curso", lê-se na decisão.





O supervisor dos mercados acabou por não ser obrigado a pronunciar-se sobre o negócio concreto, uma vez que no dia 18 de Junho a Altice anunciou que o prazo acordado com a Prisa para conclusão do negócio tinha acabado.