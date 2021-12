Comissão Europeia aprova compra da Suez pela Veolia

A Comissão Europeia autorizou hoje a proposta de compra da Suez pela Veolia, empresas francesas do setor de tratamento de águas e resíduos, na condição de a Veolia cumprir uma série de condições para salvaguardar a concorrência.A Comissão recordou que as duas empresas oferecem uma ampla gama de serviços a clientes municipais e industriais e concorrem na conceção e construção de instalações de sistemas de saneamento de água, operação e manutenção das mesmas e no fornecimento de produtos químicos para o tratamento de água.Também são rivais na recolha e tratamento de resíduos perigosos, regulados e não perigosos.Em abril, a Veolia e a Suez anunciaram um acordo para a primeira lançar uma oferta pública de aquisição para a fusão de várias atividades.Depois de concluída a aquisição, o conglomerado resultante deve ter uma faturação de anual de 37 mil milhões de euros, que compara com os 26 mil milhões faturados pela Veolia em 2020.