Companhias aéreas já cobraram 42 milhões de taxa de carbono

Desde o início deste ano até agora, as transportadoras aéreas cobraram de taxa de carbono aos seus passageiros 31,5 milhões de euros, depois de no ano passado essa receita do Fundo Ambiental ter rondado os 10 milhões de euros. Só em agosto passado superou os 5 milhões.

