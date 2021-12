Concorrência: salários, contratação e negócios online são prioridades

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Autoridade da Concorrência (AdC) já definiu as prioridades de atuação para 2022 e estará particularmente atenta a três eixos: o comércio digital, o mercado laboral e as cadeias de abastecimento.Num contexto marcado pela pandemia - e pelos seus efeitos na economia - a AdC assume que no próximo ano apertará a vigilância às práticas anticoncorrenciais nas compras online, aos 'pactos de não agressã...