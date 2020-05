Conheça as marcas portuguesas mais valiosas e o abalo da covid-19

1.º EDP Valor da marca: 2.567 milhões de euros (pós-covid: inalterado) 2.º Galp Energia Valor da marca: 1.248 milhões de euros (pós-covid: 999 milhões de euros) 3.º Pingo Doce Valor da marca: 701 milhões de euros (pós-covid: 561 milhões de euros) 4.º Millennium BCP Valor da marca: 647 milhões de euros (pós-covid: 517 milhões de euros) 5.º Caixa Geral de Depósitos Valor da marca: 566 milhões de euros (pós-covid: 453 milhões de euros) 6.º Continente Valor da marca: 508 milhões de euros (pós-covid: 407 milhões de euros) 7.º Meo Valor da marca: 428 milhões de euros (pós-covid: inalterado) 8.º Nos Valor da marca: 427 milhões de euros (pós-covid: inalterado) 9.º TAP Valor da marca: 272 milhões de euros (pós-covid: 218 milhões de euros) 10.º Super Bock Valor da marca: 252 milhões de euros (pós-covid: 202 milhões de euros)

As 25 marcas mais valiosas de 2020 em Portugal foram reveladas pela Brand Finance, mas este ano vêm com um asterisco: o impacto que a covid-19 pode ter no valor destas empresas.





EDP, Galp Energia, Pingo Doce, Millennium BCP e Caixa Geral de Depósitos formam o "top 5" das marcas mais valiosas em Portugal em 2020, com os dados recolhidos até janeiro deste ano. Tendo em conta o possível impacto da covid-19, este grupo mantém-se no topo da tabela, mas com uma diferença relevante: no conjunto, perdem-se 786 milhões pelo caminho.