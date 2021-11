Construção de fábrica da Hovione no Seixal está por aprovar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O projeto de construção de uma nova fábrica no Seixal, estimado em cerca de 200 milhões de euros, está fora dos planos de investimento agora revelados pela Hovione. Guy Villax, CEO da farmacêutica portuguesa, explica que a fase de desenvolvimento do detalhe do projeto “continua a 100%”, mas “a fase de arranque da construção não está de momento aprovada”.





