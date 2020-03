Covid-19: Tráfego nas autoestradas nacionais cai 75%

De acordo com a mesma nota, entre as autoestradas onde esta redução se fez sentir está a A1, a A2, a A4, a A23 e a A25, "o que reflete que os portugueses estão a cumprir as medidas adotadas pelo Governo e os conselhos da Direcção-Geral de Saúde, no sentido de limitarem ao mínimo as suas deslocações", salienta o gabinete de Pedro Nuno Santos.

O Ministério explica ainda que a quebra é comprovada pela comparação entre os dados de procura registados na semana que terminou a 14 de março e os dados registados na semana que terminou a 22 de março.

Antes do atual surto de covid-19, o tráfego nas autoestradas vinha registando crescimentos nos últimos anos.

Na rede de autoestradas da Brisa Concessão Rodoviária (BCR), onde se incluem a A1, A2 e A4, o tráfego aumentou no ano passado 3,7% face a 2018, sendo a circulação média diária de 21.373 veículos.