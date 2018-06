CTT acordam aumentos salariais máximos de 1,3%

Os CTT chegaram a acordo com os sindicatos sobre os aumentos salariais que serão implementados este ano, revelou o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO) em comunicado.

Os aumentos salariais serão entre 1,1% e 1,3%, o que implica aumentos entre 16,6387 euros e 30,6944 euros.

"A tabela salarial será aplicada com retroactivos a Janeiro 2018 e é aplicada aos trabalhadores dos Correios de Portugal e restantes trabalhadores de todas as empresas do grupo", adianta o comunicado enviado para as redacções.