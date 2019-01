CTT faz parceria com Generali para oferecer seguro automóvel

Francisco Lacerda, CEO da empresa de correios, considera que a parceria com a Generali "permite aos CTT reforçar ainda mais a oferta aos clientes" e reforça o "compromisso com a diversificação do negócio".

Os CTT vão começar a oferecer um seguro automóvel aos seus clientes. Isto depois de terem assinado uma parceria com a Generali. O objetivo, diz a empresa de correios, é reforçar a oferta e diversificar o negócio.

"O acordo prevê a distribuição, na totalidade da rede, de uma gama alargada de seguros automóvel desenvolvida pela Generali, que é uma das três maiores companhias seguradoras na Europa", afirmam os CTT num comunicado enviado esta segunda-feira, 21 de janeiro, às redações.



Para o serviço postal, a "parceria representa uma mais-valia para ambas as empresas, permitindo aos clientes dos CTT beneficiar de uma oferta de produtos inovadores e competitivos com a garantia da experiência e solidez da Generali".

"Esta parceria com a Generali Portugal permite aos CTT reforçar ainda mais a oferta aos clientes, aliando-nos a uma empresa de forte confiança, reputação e qualidade", afirma o CEO dos CTT. Francisco Lacerda refere ainda que "este acordo está também alinhado com a estratégia dos CTT, reforçando o compromisso com a diversificação do seu negócio".

Já Santi Cianci, CEO da Generali em Portugal, realça que "esta é a nossa primeira parceria com os CTT e vai contribuir para a Generali Portugal diversificar a sua rede de distribuição".





Atualmente, os CTT oferecem seguros de acidentes pessoais, mas também de acidentes de trabalho ou multirriscos habitação, entre outros.