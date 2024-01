Depois das fortes subidas, custo das viagens aéreas deve estabilizar

A nível global, o setor antecipa aumentos “modestos” do preço dos bilhetes de avião, em linha com a inflação. Mas a associação que representa as companhias aéreas em Portugal alerta que a subida dos custos com matérias-primas e taxas regulatórias pode levar a desinvestimento.

Depois das fortes subidas, custo das viagens aéreas deve estabilizar









