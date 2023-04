Diretor da Câmara Luso-Brasileira: “Portugal não pode desaproveitar a contra-colonização”

O diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira entende que os 500 mil cidadãos do Brasil que vivem em território português constituem uma espécie de "contra colonização", algo que "não é necessariamente uma coisa má".Em entrevista o Negócios e Antena 1, José Manuel Diogo entende que esse conjunto de imigrantes (legalizados em Portugal ou com dupla nacionalidade brasileira e de outro país europeu) constitui uma oportunidade "que Portugal não pode desaproveitar"."O presidente da Câmara de Cascai dizia que no concelho existem 25% de brasileiros que vivem em comunidade, que fazem churrasco e há casas que passaram a ter um quarto para a empregada", afirma.O responsável considera que "o dinheiro fala mais alto em muitas destas coisas e é normal que nós tenhamos que nos habituar a isso" e defende que, para enfrentar esta situação, são necessárias "políticas que façam com que as pessoas se encontrem, ao trazer mais cultura portuguesa para o Brasil para que os brasileiros antes de virem, conheçam mais"."É um investimento que Portugal tem que fazer no Brasil para que quem toma a decisão de vir para Portugal não a tomar de ânimo leve ou sem conhecimento do que vai encontrar aqui, até porque a língua nem sequer é a mesma. Os brasileiros inventaram uma língua que também se chama português", aponta.